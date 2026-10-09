法国政府承诺立即向学校派遣约3000名尚未开始工作的合格教师，以填补人员缺口。学生工会称，这是已持续第三周的抗议活动取得的首个重大成果，Cyprus Mail报道。

根据法国教育部的数据，全国仍有141所教育机构关闭。学生和教师工会呼吁于周二举行下一次全国学校罢工。

巴黎大学的封锁

抗议活动也蔓延至大学。周五，警方解除了位于巴黎市中心的阿萨斯大学的封锁，该校是法国领先的法律教育机构之一。封锁还扰乱了巴黎高等矿业学校的运作。

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私立天主教学院表示，由于校园被封锁，已转为远程教学。一些大学生加入了这场运动，对教育体系的状况以及该国面临预算困难时削减开支表示不满。

教师短缺与预算限制

教育部长爱德华·若弗雷表示，该决定立即生效，将耗资数千万欧元。教育部数据显示，法国公立高中的近10%教学课时未得到配备。

内政部表示，周四有71,500人走上巴黎及其他城市的街头。大多数集会是和平的，但一些地方记录到暴力事件。普瓦捷市一所学校发生火灾，另有关于破坏公物和袭击教育工作人员的报告。

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