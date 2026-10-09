Во Франции правительство пообещало немедленно направить в школы около 3 тысяч квалифицированных учителей, которые еще не приступили к работе, чтобы заполнить кадровые пробелы. Ученические профсоюзы назвали это первым существенным результатом протестов, продолжающихся уже третью неделю, сообщает Cyprus Mail.

По данным Министерства образования Франции, в стране оставалось закрытым 141 учебное заведение. Ученические и учительские профсоюзы призвали провести следующую общенациональную школьную забастовку во вторник.

Блокады в университетах Парижа

Протесты распространились и на университеты. В пятницу полиция разблокировала университет Ассас в центре Парижа, одно из ведущих французских учреждений юридического образования. Блокады также нарушили работу инженерной школы Mines Paris.

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Частный Католический институт сообщил о переходе на дистанционное обучение из-за блокирования кампуса. Часть студентов университетов присоединилась к движению, выражая недовольство состоянием системы образования и сокращением расходов на фоне бюджетных трудностей страны.

Дефицит педагогов и бюджетные ограничения

Министр образования Эдуар Жоффре заявил, что решение вступает в силу немедленно и будет стоить несколько десятков миллионов евро. По данным министерства, почти 10% учебных часов в государственных старших школах Франции остаются незаполненными.

Министерство внутренних дел сообщило, что в четверг на улицы Парижа и других городов вышли 71 500 человек. Большинство акций были мирными, однако в некоторых местах фиксировалось насилие. В городе Пуатье произошел пожар в школе, также сообщалось о случаях вандализма и нападениях на работников образования.

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