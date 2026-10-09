В Саудовской Аравии во время атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли три человека, заявили саудовские власти. По данным хуситов, удар был нанесен баллистической ракетой. Об этом со ссылкой на саудовские власти сообщает Interia.

Поврежден самолет и отменены рейсы

По информации издания, в результате удара был поврежден самолет авиакомпании Saudia, а над аэропортом был виден дым. Из-за ситуации ряд авиакомпаний отменили рейсы.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, которых в материале называют союзниками Ирана. Они заявили, что использовали баллистическую ракету. Гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила в социальной сети X, что обломки сбитой ракеты повредили здания детского сада и медицинского учреждения в городе.

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Заявления коалиции и ЕС

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая правительственные силы Йемена, заявила об уничтожении трех ракетных пусковых установок, которые использовали хуситы. Она также предупредила о решительном ответе на атаки против гражданской инфраструктуры.

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин заявил, что не поедет лично в Эр-Рияд на запланированный на следующую неделю Международный энергетический форум, а присоединится к нему по видеосвязи. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о солидарности ЕС с народом Саудовской Аравии и странами Персидского залива, назвав атаки на гражданскую инфраструктуру неприемлемыми.

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