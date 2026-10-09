W Arabii Saudyjskiej podczas ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zginęły trzy osoby, poinformowały saudyjskie władze. Według Huti uderzenie przeprowadzono przy użyciu rakiety balistycznej. Interia informuje o tym, powołując się na saudyjskie władze.

Uszkodzono samolot i odwołano loty

Według informacji portalu w wyniku uderzenia uszkodzony został samolot linii Saudia, a nad lotniskiem widoczny był dym. Z powodu sytuacji kilka linii lotniczych odwołało loty.

Odpowiedzialność za atak wzięli na siebie jemeńscy Huti, których w materiale nazwano sojusznikami Iranu. Oświadczyli, że użyli rakiety balistycznej. Saudyjska obrona cywilna poinformowała w serwisie społecznościowym X, że odłamki zestrzelonej rakiety uszkodziły budynki przedszkola i placówki medycznej w mieście.

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Oświadczenia koalicji i UE

Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską, która wspiera siły rządowe Jemenu, poinformowała o zniszczeniu trzech wyrzutni rakietowych używanych przez Huti. Ostrzegła również przed zdecydowaną odpowiedzią na ataki na infrastrukturę cywilną.

Włoski minister energii Gilberto Pichetto Fratin oświadczył, że nie uda się osobiście do Rijadu na zaplanowane na przyszły tydzień Międzynarodowe Forum Energetyczne, lecz dołączy do niego przez łącze wideo. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła solidarność UE z narodem Arabii Saudyjskiej i państwami Zatoki Perskiej, nazywając ataki na infrastrukturę cywilną niedopuszczalnymi.

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