Саудівська влада заявила про трьох загиблих під час атаки на аеропорт — Interia

У Саудівській Аравії під час атаки на Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинули троє людей, заявила саудівська влада. Удару, за даними хуситів, було завдано балістичною ракетою. Про це з посиланням на саудівську владу повідомляє Interia.

Пошкоджено літак і скасовано рейси

За інформацією видання, внаслідок удару пошкоджено літак авіакомпанії Saudia, а над аеропортом було видно дим. Через ситуацію низка авіакомпаній скасувала рейси.

Відповідальність за атаку взяли на себе єменські хусити, яких у матеріалі названо союзниками Ірану. Вони заявили, що використали балістичну ракету. Саудівська цивільна оборона повідомила у соцмережі X, що уламки збитої ракети пошкодили будівлі дитячого садка та медичного закладу в місті.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви коаліції та ЄС

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією, яка підтримує урядові сили Ємену, заявила про знищення трьох ракетних пускових установок, які використовували хусити. Вона також попередила про рішучу відповідь на атаки проти цивільної інфраструктури.

Міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто Фратін заявив, що не поїде особисто до Ер-Ріяда на запланований на наступний тиждень Міжнародний енергетичний форум, а долучиться до нього відеозв’язком. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про солідарність ЄС із народом Саудівської Аравії та країнами Перської затоки, назвавши атаки на цивільну інфраструктуру неприйнятними.

Читай нас у