В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) 9 октября заявил, что атаковал нефтяной танкер MV Sun Shine в Ормузском проливе. Как сообщает Euronews, военно-морские силы КСИР утверждают, что нанесли удар по машинному отделению и двигательной системе судна компании Natwit, после чего на борту возник пожар.

По версии КСИР, танкер пытался пройти маршрутом через южную часть пролива, который корпус назвал несанкционированным. КСИР также заявил, что будет преследовать суда, которые сочтет нарушающими определенные им маршруты, не только в Ормузском проливе, но и в других районах региона.

Заявления КСИР и позиция Ирана

Корпус заявил, что будет вводить санкции против компаний, которые, по его мнению, сотрудничают с США, а также атаковать все их суда. В заявлении КСИР возложил ответственность за инциденты в проливе и эскалацию напряженности в морских перевозках на американских военных. Он обвинил Вашингтон во вмешательстве в решения судоходных и страховых компаний и выплате крупных взяток.

Отдельно проповедник пятничной молитвы в Тегеране Ходжатолеслам Мохаммад Джавад Али-Акбари заявил, что пролив останется закрытым, пока не будут выполнены семь условий Ирана. Он также сказал, что Иран перешел от оборонительной к наступательной стратегии.

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Инциденты с коммерческими судами

Тем временем Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил, что утром 9 октября газовоз был поражен неизвестными снарядами в 13 морских милях к западу от Аль-Джазиры в Объединенных Арабских Эмиратах. На судне возник крупный пожар, который позднее удалось взять под контроль.

Днем ранее UKMTO информировал, что танкер к северу от вод Катара был поражен несколькими снарядами, в результате чего были пострадавшие. Отдельно компания морской разведки Vanguard сообщила о пожаре на танкере примерно в 40 километрах от Фуджейры в Оманском заливе; по ее оценке, это могло быть судно Dalkut под флагом Маршалловых Островов.

Центральное командование США заявило, что очистило главные судоходные маршруты в Ормузском проливе от морских мин и объявило их открытыми для судов, которые не нарушают американские морские санкции против Ирана. CENTCOM также сообщило, что через пролив безопасно прошли тысячи коммерческих судов.

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