W Iranie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył 9 października, że zaatakował tankowiec naftowy MV Sun Shine w Cieśninie Ormuz. Jak informuje Euronews, siły morskie IRGC twierdzą, że uderzyły w maszynownię i system napędowy statku należącego do firmy Natwit, po czym na pokładzie wybuchł pożar.

Według IRGC tankowiec próbował przejść trasą przez południową część cieśniny, którą korpus nazwał nieautoryzowaną. IRGC oświadczył również, że będzie ścigać statki, które uzna za naruszające wyznaczone przez niego trasy, nie tylko w Cieśninie Ormuz, lecz także w innych rejonach regionu.

Oświadczenia IRGC i stanowisko Iranu

Korpus oświadczył, że nałoży sankcje na firmy, które jego zdaniem współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, a także będzie atakować wszystkie ich statki. W oświadczeniu IRGC obarczył amerykańskie wojsko odpowiedzialnością za incydenty w cieśninie i eskalację napięć w żegludze morskiej. Oskarżył Waszyngton o ingerowanie w decyzje firm żeglugowych i ubezpieczeniowych oraz wypłacanie dużych łapówek.

Osobno kaznodzieja piątkowej modlitwy w Teheranie, Hodżatoleslam Mohammad Dżawad Ali-Akbari, oświadczył, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki siedem warunków Iranu nie zostanie spełnionych. Powiedział również, że Iran przeszedł od strategii obronnej do ofensywnej.

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Incydenty z udziałem statków handlowych

Tymczasem brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO) poinformowało, że rano 9 października gazowiec został trafiony niezidentyfikowanymi pociskami 13 mil morskich na zachód od Al-Dżaziry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na statku wybuchł duży pożar, który później udało się opanować.

Dzień wcześniej UKMTO informowało, że tankowiec na północ od wód Kataru został trafiony kilkoma pociskami, w wyniku czego byli poszkodowani. Osobno firma wywiadu morskiego Vanguard poinformowała o pożarze na tankowcu około 40 kilometrów od Fudżajry w Zatoce Omańskiej; według jej oceny mógł to być statek Dalkut pływający pod banderą Wysp Marshalla.

Centralne Dowództwo USA oświadczyło, że oczyściło główne szlaki żeglugowe w Cieśninie Ormuz z min morskich i ogłosiło je otwartymi dla statków, które nie naruszają amerykańskich sankcji morskich wobec Iranu. CENTCOM poinformował również, że przez cieśninę bezpiecznie przeszły tysiące statków handlowych.

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