Іранський КВІР заявив про атаку на танкер в Ормузькій протоці — Euronews

В Ірані Корпус вартових ісламської революції (КВІР) 9 жовтня заявив, що атакував нафтовий танкер MV Sun Shine в Ормузькій протоці. Як повідомляє Euronews, військово-морські сили КВІР стверджують, що вдарили по машинному відділенню та руховій системі судна компанії Natwit, після чого на борту виникла пожежа.

За версією КВІР, танкер намагався пройти маршрутом через південну частину протоки, який корпус назвав несанкціонованим. КВІР також заявив, що переслідуватиме судна, які вважатиме такими, що порушують визначені ним маршрути, не лише в Ормузькій протоці, а й в інших районах регіону.

Заяви КВІР і позиція Ірану

Корпус заявив, що запроваджуватиме санкції проти компаній, які, на його думку, співпрацюють зі США, а також атакуватиме всі їхні судна. У заяві КВІР поклав відповідальність за інциденти у протоці та ескалацію напруги в морських перевезеннях на американських військових. Він звинуватив Вашингтон у втручанні в рішення судноплавних і страхових компаній та виплаті великих хабарів.

Окремо проповідник п'ятничної молитви в Тегерані Ходжатолеслам Мохаммад Джавад Алі-Акбарі заявив, що протока залишатиметься закритою, доки не будуть виконані сім умов Ірану. Він також сказав, що Іран перейшов від оборонної до наступальної стратегії.

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Інциденти з комерційними суднами

Тим часом Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомив, що вранці 9 жовтня газовоз зазнав удару невідомими снарядами за 13 морських миль на захід від Аль-Джазіри в Об'єднаних Арабських Еміратах. На судні виникла велика пожежа, яку згодом вдалося взяти під контроль.

Днем раніше UKMTO інформував, що танкер на північ від вод Катару був уражений кількома снарядами, внаслідок чого були постраждалі. Окремо компанія морської розвідки Vanguard повідомила про пожежу на танкері приблизно за 40 кілометрів від Фуджейри в Оманській затоці; за її оцінкою, це могло бути судно Dalkut під прапором Маршаллових Островів.

Центральне командування США заявило, що очистило головні судноплавні маршрути в Ормузькій протоці від морських мін і оголосило їх відкритими для суден, які не порушують американських морських санкцій проти Ірану. CENTCOM також повідомило, що через протоку безпечно пройшли тисячі комерційних суден.

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