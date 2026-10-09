伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）10月9日表示，其在霍尔木兹海峡袭击了油轮MV Sun Shine。据Euronews报道，伊斯兰革命卫队海军称，其袭击了Natwit公司这艘船只的机舱和推进系统，随后船上起火。

伊斯兰革命卫队称，该油轮试图通过海峡南部的一条航线，该部队称该航线未经授权。伊斯兰革命卫队还表示，将追查其认为违反其所规定航线的船只，不仅限于霍尔木兹海峡，也包括该地区其他海域。

伊斯兰革命卫队的声明与伊朗的立场

该部队表示，将对其认为与美国合作的公司实施制裁，并将袭击其所有船只。伊斯兰革命卫队在声明中将海峡内的事件以及海运紧张局势升级归咎于美军。它指责华盛顿干预航运和保险公司的决定，并支付巨额贿赂。

此外，德黑兰周五礼拜宣讲者霍贾特伊斯兰教士穆罕默德·贾瓦德·阿里-阿克巴里表示，在伊朗的七项条件得到满足之前，该海峡将保持关闭。他还称，伊朗已从防御战略转向进攻战略。

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商船事件

与此同时，英国海上贸易行动中心（UKMTO）报告称，10月9日上午，一艘液化气运输船在阿拉伯联合酋长国贾兹拉以西13海里处遭到不明弹丸袭击。船上发生大火，随后火势得到控制。

一天前，UKMTO通报称，卡塔尔水域以北的一艘油轮遭多枚弹丸击中，造成有人受伤。此外，海事情报公司Vanguard报告称，在阿曼湾富查伊拉约40公里处的一艘油轮发生火灾；该公司评估认为，这可能是悬挂马绍尔群岛国旗的Dalkut号船只。

美国中央司令部表示，已清除霍尔木兹海峡主要航线上的水雷，并宣布这些航线向不违反美国对伊朗海事制裁的船只开放。美国中央司令部还表示，数千艘商船已安全通过该海峡。

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