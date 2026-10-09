Война с Ираном задержала поставки контрацептивов в Замбию — Fortune

Война с Ираном вынудила перевозчиков менять маршруты в обход охваченных конфликтом водных путей, что задержало доставку контрацептивов в Замбию. Партия средств контрацепции, заказанная страной в ноябре, прибыла с опозданием более чем на три месяца, сообщает Fortune со ссылкой на Associated Press.

По данным Фонда ООН в области народонаселения, UNFPA, перевозчики начали перенаправлять грузы, чтобы избегать водных путей в зоне конфликта. Представительница организации в Замбии отметила, что из-за войны страну сначала считали относительно низкорисковой, однако контрацептивы поступили только на этой неделе.

Дефицит финансирования

Задержки происходят на фоне сокращения международной помощи и закрытия учреждений репродуктивного здоровья. UNFPA оценивает, что сокращение помощи в этом году приведет к глобальному дефициту финансирования контрацепции в размере 185 млн долларов.

По данным Международной федерации планируемого родительства, к декабрю в мире закрылись почти 1 400 учреждений, предоставлявших услуги в сфере репродуктивного здоровья. Из них 1 175 находились в Африке, а примерно 5,9 млн женщин остались без таких услуг.

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Мобильные клиники в Зимбабве

В Зимбабве мобильные клиники организации Population Services Zimbabwe предоставляют подросткам контрацептивы, лечение инфекций, передающихся половым путем, консультации и информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье. С 2021 года только один мобильный пункт в Эпворте и соседних общинах оказал услуги более чем 100 тысячам подростков.

Организация, связанная с MSI Reproductive Choices, лишилась пятилетнего гранта на 9 млн долларов, предоставленного в 2023 году, после сворачивания администрацией Трампа многих программ помощи в 2025 году. По данным организации, более 6 млн долларов из этой суммы остались неиспользованными.

Часть нехватки временно покрывалось финансированием Швеции, однако оно завершилось в августе после решения шведского правительства постепенно прекратить помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, отдав приоритет Украине. Министр здравоохранения Зимбабве Дуглас Момбешора заявил, что страна потратила 6,3 млн долларов на закупку контрацептивов с 2022 года и планирует выделять еще по 2,25 млн долларов ежегодно в 2026 и 2027 годах.

В отдаленном районе Бинга на северо-западе Зимбабве из-за нехватки финансирования мобильные клиники сократили работу. Когда они вернулись в августе после шестимесячного перерыва, к автомобилям клиник приходили девушки в возрасте 16–17 лет, некоторые — с маленькими детьми.

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