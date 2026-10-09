Гитлер Муссолини стал мэром небольшого округа в Перу

В Перу на выборах мэра небольшого округа Керопалька победил 45-летний Гитлер Муссолини Симеон Флорес. Он набрал 229 голосов и опередил ближайшего соперника на 25 голосов. Это уже не первый случай в стране, когда политик с именем, связанным с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, занимает выборную должность.

В Перу мэром округа Керопалька избрали 45-летнего Гитлера Муссолини Симеона Флореса. Он представляет левоцентристскую партию Ahora Nación, название которой можно перевести как «Нация сейчас». Голосование состоялось в рамках региональных и муниципальных выборов в Перу. Керопалька — небольшой округ, где официально проживает чуть более 730 человек.

Флорес получил 229 голосов. Это 34,5 % от 663 действительных бюллетеней. Его ближайший соперник, Гаспар Бенильде Осорио Самбрано из партии Popular Renewal Peru («Народное обновление Перу»), набрал 204 голоса, или 30,8%. Разница между кандидатами составила 25 голосов.

В Перу уже был мэр по имени Гитлер

Флорес — не первый перуанский политик с таким именем, занявший выборную должность. Ранее мэром муниципалитета Юнгар был Гитлер Альба. Он представлял правоцентристскую партию «Мы — Перу» и занимал эту должность с 2011 по 2014 год. Альба использовал своё имя во время предвыборной кампании. Среди его лозунгов были «Гитлер возвращается» и «Гитлер с народом». Сам политик называл себя «добрым Гитлером».

В то же время Альба объяснял, что отец дал ему это имя, якобы не зная о преступлениях и идеологии нацистского диктатора Адольфа Гитлера. В 2018 году Альба вновь баллотировался на пост мэра Юнгара. Его соперником был Леннин Владимир Родригес Вальверде, который пытался добиться снятия кандидатуры Альбы. Однако избирательные органы отклонили жалобу, и политик вновь победил. По данным СМИ, он набрал 47,7% голосов.

В Африке политик по имени Адольф Гитлер в пятый раз победил на выборах

Подобный случай произошел и в Намибии. В ноябре 2025 года 59-летний Адольф Гитлер Уунона в пятый раз подряд победил на региональных выборах в округе Омпунджа. По данным BBC, он получил около 85% голосов и был избран от правящей партии СВАПО. Эта политическая сила сыграла ключевую роль в борьбе Намибии против колониального господства и власти белого меньшинства.

Уунона не скрывал, что отец назвал его в честь нацистского диктатора. В то же время политик объяснял, что тот, вероятно, не понимал, за что боролся Адольф Гитлер. «В детстве я считал это вполне обычным именем», — рассказывал Уунона.

Во Франции мэром переизбрали Шарля Гиттлера

Еще один необычный случай зафиксировали во Франции. 23 марта 2026 года стало известно, что 75-летний Шарль Гиттлер переизбрался на пост мэра города Арси-сюр-Об, где проживает 2785 человек.

Во втором туре муниципальных выборов он набрал 40,59 % голосов. Его оппонент, 28-летний Антуан Рено-Зелинский, получил 27,92 % и занял третье место. Имя Гиттлера напоминает фамилию Адольфа Гитлера, однако само по себе это не свидетельствует о политических взглядах французского мэра.

Таким образом, случаи, когда политики с необычными именами одерживают победу на выборах, встречаются в разных странах. В Перу Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил с перевесом в 25 голосов, а его тезка Гитлер Альба ранее уже занимал пост мэра. В то же время само по себе имя не дает оснований делать выводы о взглядах или убеждениях этих политиков. О результатах выборов 9 октября сообщили Euronews и Politico.

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