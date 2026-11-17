Два российских самолета Ту-95МС совершили перелет с аэродрома Украинка во Вьетнам. Во время перелета их сопровождали самолеты-заправщики Ил-78М.

Российские военные самолеты совершили перелет во Вьетнам, в ходе которого пролетали вблизи территорий Японии, Южной Кореи и Тайваня.

Как сообщает ресурс Aviavector, утром 17 ноября 2026 года самолеты приземлились в международном аэропорту Дананга. Этот перелёт состоялся накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

В то же время Министерство обороны Тайваня сообщило об обнаружении двух российских военных самолетов, которые вошли в зону опознавания противовоздушной обороны острова с северо-восточного направления. Они пролетели над восточной частью Тайваня и покинули эту зону вблизи юго-восточного побережья уезда Тайдун.

Источник: AviVector

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