Dwa rosyjskie samoloty Tu-95MS przeleciały z lotniska Ukrainka do Wietnamu. Podczas lotu towarzyszyły im samoloty tankujące Il-78M.

Rosyjskie samoloty wojskowe wykonały lot do Wietnamu, podczas którego przeleciały w pobliżu terytoriów Japonii, Korei Południowej i Tajwanu.

Jak podaje serwis Aviavector, rano 17 listopada 2026 roku samoloty wylądowały na międzynarodowym lotnisku w Da Nang. Lot ten odbył się w przeddzień szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC), zaplanowanego na 18–19 listopada w chińskim mieście Shenzhen.

Jednocześnie Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało o wykryciu dwóch rosyjskich samolotów wojskowych, które wleciały do strefy rozpoznawczej obrony powietrznej wyspy z kierunku północno-wschodniego. Samoloty przeleciały nad wschodnią częścią Tajwanu i opuściły tę strefę w pobliżu południowo-wschodniego wybrzeża powiatu Taitung.

Źródło: AviVector

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