В 2025 году война против Украины стала основной причиной смерти мужчин в возрасте от 18 до 39 лет почти во всех регионах России. За год в этой возрастной группе погибли 76 790 мужчин, тогда как от других причин умерли 62 420.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные данные Росстата, полученные в результате взлома системы ведомства.

Согласно анализу статистики, в 2024 году гибель на войне была самой распространённой причиной смерти мужчин в возрасте 18–59 лет в 66,3% регионов РФ. В 2025 году этот показатель вырос до 80,7%.

Ситуация среди молодых мужчин оказалась ещё более критической. В возрастной категории от 18 до 39 лет война стала главной причиной смерти в 98,8% российских регионов. В целом в прошлом году боевые действия унесли жизни более половины умерших мужчин этой возрастной группы.

В то же время последствия войны распределяются неравномерно. По данным анализа 11,3 млн свидетельств о смерти, в Сибири и на Дальнем Востоке на фронте погибли около двух третей умерших мужчин в возрасте до 40 лет. В Москве доля таких смертей составила 30%, а в Санкт-Петербурге — 21%.

Bloomberg отмечает, что российские власти пытаются сохранить видимость стабильности в крупных городах, поэтому более активно привлекают к войне жителей отдаленных и бедных регионов. Массив данных, на котором основан анализ, получили белорусская группа «Киберпартизаны» и украинская Silent Crow после взлома системы Росстата.

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