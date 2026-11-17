2025年，针对乌克兰的战争成为俄罗斯几乎所有地区18至39岁男性死亡的主要原因。该年龄段全年共有76 790名男性因战亡，而因其他原因死亡的人数为62 420人。

彭博社援引俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）的机密数据报道了这一情况，这些数据是因该局系统遭黑客入侵而泄露的。

根据统计分析，2024年，在俄罗斯联邦66.3%的地区，战争致死是18至59岁男性最常见的死亡原因。2025年，这一比例上升至80.7%。

年轻男性的情况则更为严峻。 在18至39岁年龄段中，战争已成为俄罗斯98.8%地区的主要死亡原因。总体而言，去年该年龄段死亡男性中，超过半数死于战事。

与此同时，战争的影响分布并不均衡。根据对1130万份死亡证明的分析，在西伯利亚和远东地区，约三分之二40岁以下死亡的男性是在前线阵亡的。 在莫斯科，此类死亡占比为30%，而在圣彼得堡则为21%。

彭博社指出，俄罗斯当局试图在大城市维持稳定的表象，因此更积极地将偏远和较贫困地区的居民征召入伍。 该分析所依据的数据集，是由白俄罗斯组织“网络游击队”和乌克兰组织“Silent Crow”在入侵俄罗斯联邦统计局系统后获取的。

在俄罗斯，一名被指控杀害自己一岁半儿子的嫌疑人被释放，并被派往前线参战。

此前，吕特曾将俄罗斯一个月的伤亡人数与美国在越南战争14年中的伤亡人数进行了比较。

需要指出的是，自11月初以来，俄罗斯已损失超过2.6万名占领军。

据彭博社报道，俄罗斯在对乌战争中损失了超过1.1万名外国雇佣兵。

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