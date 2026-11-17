W 2025 roku wojna przeciwko Ukrainie stała się główną przyczyną zgonów mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat niemal we wszystkich regionach Rosji. W ciągu roku w tej grupie wiekowej zginęło 76 790 mężczyzn, podczas gdy z innych przyczyn zmarło 62 420.

Informację tę podaje agencja Bloomberg, powołując się na poufne dane Rosstatu, uzyskane w wyniku włamania do systemu tej agencji.

Zgodnie z analizą statystyk w 2024 roku śmierć na wojnie była najczęstszą przyczyną zgonów mężczyzn w wieku 18–59 lat w 66,3% regionów Federacji Rosyjskiej. W 2025 roku wskaźnik ten wzrósł do 80,7%.

Sytuacja wśród młodszych mężczyzn okazała się jeszcze bardziej krytyczna. W grupie wiekowej od 18 do 39 lat wojna stała się główną przyczyną zgonów w 98,8% rosyjskich regionów. Ogółem w ubiegłym roku działania wojenne pochłonęły życie ponad połowy zmarłych mężczyzn z tej grupy wiekowej.

Jednocześnie skutki wojny rozkładają się nierównomiernie. Według analizy 11,3 mln aktów zgonu na froncie na Syberii i Dalekim Wschodzie zginęło około dwóch trzecich zmarłych mężczyzn w wieku do 40 lat. W Moskwie odsetek takich zgonów wyniósł 30%, a w Sankt Petersburgu – 21%.

Bloomberg zauważa, że władze rosyjskie starają się zachować pozory stabilności w dużych miastach, dlatego aktywniej angażują w wojnę mieszkańców odległych i uboższych regionów. Zbiór danych, na którym opiera się analiza, uzyskały białoruska grupa „Cyberpartyzani” oraz ukraińska organizacja Silent Crow po włamaniu do systemu Rosstatu.

W Rosji oskarżonego o zabójstwo półtorarocznego syna wysłano na wojnę przeciwko Ukrainie.

Wcześniej Rutte porównał miesięczne straty RFU do strat USA poniesionych w ciągu 14 lat wojny w Wietnamie.

Przypomnijmy, że od początku listopada Rosja straciła ponad 26 tysięcy okupantów.

Rosja straciła ponad 11 tysięcy zagranicznych najemników w wojnie przeciwko Ukrainie – podaje Bloomberg.

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