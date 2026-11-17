В Польше со среды предельная цена литра бензина марки 95 составит 5,99 злотого. Литр бензина 98 будет стоить не более 6,64 злотого, а дизельного топлива — до 7,57 злотого, сообщает RMF24 со ссылкой на объявление министра энергетики.

Новые предельные цены

Новые лимиты будут ниже установленных во вторник. В тот день максимальная цена бензина 95 составляла 6,02 злотого за литр, бензина 98 — 6,68 злотого, а дизельного топлива — 7,64 злотого.

Автозаправочным станциям за несоблюдение установленных ограничений грозят штрафы, которые могут достигать 1 млн злотых.

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Налоговые изменения для топлива

Снижение цен связано со вступлением в силу закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний. Документ предусматривает временное снижение акциза и НДС на жидкое топливо. Финансирование этих мер обеспечивается новым сбором с топливных концернов, получающих сверхприбыли.

Это третий этап правительственного пакета «Ceny Paliwa Niżej», направленного на сдерживание роста цен на топливо. Первый этап ввели в конце марта после резкого подорожания нефти, а второй действовал в августе без снижения акциза.

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