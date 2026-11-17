W Polsce od środy maksymalna cena litra benzyny 95 będzie wynosić 5,99 zł. Litr benzyny 98 będzie kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego — do 7,57 zł, informuje RMF24, powołując się na komunikat ministra energii.

Nowe ceny maksymalne

Nowe limity będą niższe od ustalonych we wtorek. Tego dnia maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,02 zł za litr, benzyny 98 — 6,68 zł, a oleju napędowego — 7,64 zł.

Stacjom paliw, które nie zastosują się do ustalonych ograniczeń, grożą kary, które mogą sięgnąć 1 mln zł.

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Zmiany podatkowe dotyczące paliw

Obniżka cen wiąże się z wejściem w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Dokument przewidział tymczasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań zapewnia nowa opłata nakładana na koncerny paliwowe osiągające nadzwyczajne zyski.

To trzeci etap rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, mającego na celu powstrzymanie wzrostu cen paliw. Pierwszy etap wprowadzono pod koniec marca po gwałtownym wzroście cen ropy, a drugi obowiązywał w sierpniu bez obniżenia akcyzy.

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