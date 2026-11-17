Страны ЕС отложили голосование о возобновлении импорта птицы и мёда из Бразилии. Несколько государств-членов запросили дополнительные разъяснения относительно бразильской системы контроля за применением антибиотиков, сообщает RMF24.

Вопрос рассмотрят в декабре

Во время заседания комитета по безопасности пищевых продуктов Еврокомиссия получила замечания и вопросы от государств ЕС относительно системы, введённой Бразилией. Представительница Еврокомиссии Ева Грнчиржова заявила, что Комиссии требуется дополнительное время для их рассмотрения.

К обсуждению вопроса планируют вернуться на следующем заседании комитета, которое состоится 7–8 декабря. Таким образом, поставки бразильской птицы и мёда на рынок ЕС пока не возобновят.

Причина ограничений и позиция отрасли

Импорт этих продуктов приостановили 3 сентября после того, как Бразилию исключили из перечня стран, имеющих право экспортировать в ЕС продукцию животного происхождения. Причиной стало отсутствие необходимых гарантий относительно использования противомикробных препаратов в животноводстве.

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Позднее Еврокомиссия провела аудит, получивший положительную оценку, и рекомендовала вернуть Бразилию в список экспортёров. В то же время европейская ассоциация производителей, переработчиков и торговцев птицей AVEC призвала отложить голосование и потребовала независимо проверенных гарантий эффективности бразильского контроля.

Организация, в частности, настаивала на проверках кормов, контроле инкубаторов и надлежащем отделении птицы, предназначенной для рынка ЕС, от другого производства. По данным AVEC, за первые девять месяцев 2026 года Бразилия поставила в ЕС около 312 тысяч тонн птицы — на 34% больше, чем за весь 2025 год.

Говядина не входит в предложение

Рекомендация Еврокомиссии не распространяется на бразильскую говядину. Для её поставок по-прежнему не хватает гарантий соблюдения требований ЕС к применению ветеринарных препаратов на протяжении всей жизни животных.

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