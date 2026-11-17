Kraje UE odłożyły głosowanie w sprawie wznowienia importu drobiu i miodu z Brazylii. Kilka państw członkowskich poprosiło o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące brazylijskiego systemu kontroli stosowania antybiotyków, informuje RMF24.

Sprawa zostanie rozpatrzona w grudniu

Podczas posiedzenia komitetu ds. bezpieczeństwa żywności Komisja Europejska otrzymała uwagi i pytania od państw UE dotyczące systemu wdrożonego przez Brazylię. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrnčířová oświadczyła, że Komisja potrzebuje dodatkowego czasu na ich rozpatrzenie.

Do dyskusji nad tą sprawą planuje się powrócić na następnym posiedzeniu komitetu, które odbędzie się 7–8 grudnia. Tym samym dostawy brazylijskiego drobiu i miodu na rynek UE na razie nie zostaną wznowione.

Powód ograniczeń i stanowisko branży

Import tych produktów zawieszono 3 września po tym, jak Brazylia została wykreślona z listy krajów uprawnionych do eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Powodem był brak niezbędnych gwarancji dotyczących stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt.

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Później Komisja Europejska przeprowadziła audyt, który otrzymał pozytywną ocenę, i zaleciła ponowne wpisanie Brazylii na listę eksporterów. Jednocześnie europejskie stowarzyszenie producentów, przetwórców i handlowców drobiem AVEC wezwało do odroczenia głosowania i zażądało niezależnie zweryfikowanych gwarancji skuteczności brazylijskich kontroli.

Organizacja nalegała w szczególności na kontrole pasz, nadzór nad wylęgarniami oraz właściwe oddzielenie drobiu przeznaczonego na rynek UE od pozostałej produkcji. Według AVEC w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku Brazylia dostarczyła do UE około 312 tys. ton drobiu — o 34% więcej niż w całym 2025 roku.

Wołowina nie jest objęta propozycją

Zalecenie Komisji Europejskiej nie dotyczy brazylijskiej wołowiny. Nadal brakuje gwarancji przestrzegania wymogów UE dotyczących stosowania leków weterynaryjnych przez cały okres życia zwierząt.

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