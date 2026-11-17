欧盟国家推迟了就恢复从巴西进口禽肉和蜂蜜进行投票。数个成员国要求就巴西对抗生素使用的监控体系作出更多说明，RMF24报道。

该问题将于12月审议

在食品安全委员会会议期间，欧盟委员会收到了欧盟成员国就巴西实施的体系提出的意见和问题。欧盟委员会发言人伊娃·赫恩奇若娃表示，委员会需要更多时间来处理这些意见和问题。

该问题计划在委员会下一次会议上再次讨论，会议将于12月7日至8日举行。因此，巴西禽肉和蜂蜜对欧盟市场的供应暂时不会恢复。

限制原因及行业立场

在巴西被从有权向欧盟出口动物源性产品的国家名单中删除后，这些产品的进口于9月3日暂停。原因是缺乏关于畜牧业中使用抗微生物药物的必要保障。

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随后，欧盟委员会开展了一项获得积极评价的审计，并建议将巴西重新列入出口国名单。与此同时，欧洲禽肉生产商、加工商和贸易商协会AVEC呼吁推迟投票，并要求提供经独立核实的、证明巴西管控有效性的保障。

该组织尤其坚持对饲料进行检查、对孵化场实施监管，并将面向欧盟市场的禽肉与其他生产进行适当分离。根据AVEC的数据，2026年前九个月，巴西向欧盟供应了约31.2万吨禽肉，比2025年全年多34%。

提案不包括牛肉

欧盟委员会的建议不适用于巴西牛肉。对于其供应，仍缺乏确保在动物整个生命期内遵守欧盟兽药使用要求的保障。

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