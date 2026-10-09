与伊朗的战争延误避孕药具运往赞比亚——《财富》

与伊朗的战争迫使承运商改变路线，绕开受冲突影响的水道，导致避孕药具运往赞比亚的时间延误。该国于11月订购的一批避孕药具晚了三个多月才抵达，《财富》报道，并援引美联社消息。

根据联合国人口基金（UNFPA）的数据，承运商开始重新安排货运路线，以避开冲突地区的水道。该组织驻赞比亚代表表示，由于战争，赞比亚起初被认为风险相对较低，但避孕药具直到本周才送达。

资金短缺

延误发生之际，国际援助正在削减，生殖健康机构也在关闭。联合国人口基金估计，今年的援助削减将造成全球避孕资金1.85亿美元的缺口。

根据国际计划生育联合会的数据，截至12月，全球近1,400家提供生殖健康服务的机构已经关闭。其中1,175家位于非洲，约590万名女性失去了此类服务。

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津巴布韦的流动诊所

在津巴布韦，Population Services Zimbabwe组织的流动诊所为青少年提供避孕药具、性传播感染治疗、咨询以及性健康和生殖健康信息。自2021年以来，仅埃普沃思及邻近社区的一个流动服务点就已为超过10万名青少年提供服务。

这家与MSI Reproductive Choices有关联的组织失去了2023年获得的一项为期五年、金额900万美元的资助，此前特朗普政府于2025年缩减了许多援助项目。该组织表示，这笔资金中有超过600万美元尚未使用。

瑞典的资金曾暂时弥补部分缺口，但在瑞典政府决定逐步停止向津巴布韦、坦桑尼亚、莫桑比克、利比里亚和玻利维亚提供援助、优先支持乌克兰后，该资金于8月结束。津巴布韦卫生部长道格拉斯·蒙贝绍拉表示，自2022年以来，该国已花费630万美元购买避孕药具，并计划在2026年和2027年每年再拨款225万美元。

在津巴布韦西北部偏远的宾加地区，由于资金不足，流动诊所缩减了服务。当它们在中断六个月后于8月恢复服务时，16至17岁的女孩来到诊所车辆前，其中一些还带着年幼的孩子。

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