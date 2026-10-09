Wojna z Iranem zmusiła przewoźników do zmiany tras z ominięciem szlaków wodnych objętych konfliktem, co opóźniło dostawy środków antykoncepcyjnych do Zambii. Partia środków antykoncepcyjnych zamówiona przez kraj w listopadzie dotarła z opóźnieniem przekraczającym trzy miesiące, informuje Fortune, powołując się na Associated Press.

Według Funduszu Ludnościowego ONZ, UNFPA, przewoźnicy zaczęli przekierowywać ładunki, aby unikać szlaków wodnych w strefie konfliktu. Przedstawicielka organizacji w Zambii zaznaczyła, że z powodu wojny kraj początkowo uznawano za stosunkowo mało ryzykowny, jednak środki antykoncepcyjne dotarły dopiero w tym tygodniu.

Niedobór finansowania

Opóźnienia następują w obliczu ograniczenia pomocy międzynarodowej i zamykania placówek zdrowia reprodukcyjnego. UNFPA szacuje, że cięcia pomocy w tym roku spowodują globalny niedobór finansowania antykoncepcji w wysokości 185 mln dolarów.

Według Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa do grudnia na świecie zamknięto prawie 1 400 placówek świadczących usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Spośród nich 1 175 znajdowało się w Afryce, a około 5,9 mln kobiet zostało bez takich usług.

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Mobilne kliniki w Zimbabwe

W Zimbabwe mobilne kliniki organizacji Population Services Zimbabwe zapewniają nastolatkom środki antykoncepcyjne, leczenie infekcji przenoszonych drogą płciową, konsultacje oraz informacje o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym. Od 2021 roku tylko jeden mobilny punkt w Epworth i sąsiednich społecznościach udzielił usług ponad 100 tysiącom nastolatków.

Organizacja powiązana z MSI Reproductive Choices straciła pięcioletni grant w wysokości 9 mln dolarów, przyznany w 2023 roku, po ograniczeniu przez administrację Trumpa wielu programów pomocowych w 2025 roku. Według organizacji ponad 6 mln dolarów z tej kwoty pozostało niewykorzystanych.

Część niedoboru tymczasowo pokrywało finansowanie ze Szwecji, jednak zakończyło się ono w sierpniu po decyzji szwedzkiego rządu o stopniowym wycofaniu pomocy dla Zimbabwe, Tanzanii, Mozambiku, Liberii i Boliwii, z priorytetem dla Ukrainy. Minister zdrowia Zimbabwe Douglas Mombeshora oświadczył, że kraj wydał 6,3 mln dolarów na zakup środków antykoncepcyjnych od 2022 roku i planuje przeznaczać kolejne 2,25 mln dolarów rocznie w 2026 i 2027 roku.

W odległym dystrykcie Binga w północno-zachodnim Zimbabwe mobilne kliniki ograniczyły działalność z powodu braku finansowania. Gdy wróciły w sierpniu po sześciomiesięcznej przerwie, do pojazdów klinik przychodziły dziewczęta w wieku 16–17 lat, niektóre z małymi dziećmi.

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