На севере Англии объявили засуху после засушливой весны и лета

В графстве Йоркшир на севере Англии официально объявили засуху. Причиной стало недостаточное количество осадков весной и летом, из-за чего уровень воды в водохранилищах, реках и подземных источниках заметно снизился. Даже недавние дожди не смогли быстро исправить ситуацию.

Агентство по охране окружающей среды Великобритании объявило засуху в Йоркшире. Еще в конце июля регион получил статус длительной засушливой погоды. Теперь ситуация ухудшилась настолько, что власти повысили уровень угрозы до официально объявленной засухи.

Несмотря на недавние дожди, во многих районах Йоркшира до сих пор мало воды. Низкий уровень фиксируется в водохранилищах и реках. В отдельных местах также значительно снизился уровень грунтовых вод. Ситуацию усугубил необычно сухой сентябрь. Из-за недостатка осенних осадков водоемы не смогли в достаточной мере пополнить запасы воды после засушливой весны и лета.

Региональный менеджер по вопросам окружающей среды Вики Тауненд отметила, что период с апреля по сентябрь стал пятым самым засушливым за всю историю наблюдений. По её словам, даже если дожди продлятся несколько недель, этого может оказаться недостаточно для быстрого восстановления водных запасов. Последствия длительного дефицита осадков накапливались в течение нескольких месяцев, поэтому для восстановления уровня воды потребуется время.

Засуха создает дополнительную нагрузку на реки, водохранилища и природные экосистемы. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от количества осадков и от того, насколько быстро смогут восстановиться водные запасы региона. Об этом сообщает Sky News.

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