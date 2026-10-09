Американский сенатор-республиканец Кевин Крамер заявил, что контрнаступление и перенос боевых действий на территорию РФ являются неотъемлемой частью обороны Украины и единственным способом заставить Кремль сесть за стол переговоров.

По словам политика, стратегия российского руководства направлена на фактическую капитуляцию Украины, а не на достижение справедливого мира, поэтому украинские защитники должны получать достаточное количество вооружения для эффективных действий. Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты и союзники не обвиняют Украину в таких контрмерах.

Источник: РБК-Украина.

Операция Сил обороны Украины «Вивальди» могла существенно повлиять на расчеты российского руководства в отношении Донбасса. Так считает чешский эксперт Томаш Копечный, который назвал операцию успешной не только с военной, но и с психологической точки зрения. По его словам, Москва теперь может быть вынуждена пересмотреть свои планы относительно наступления и мобилизации.

Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед к востоку от Александровки в Донецкой области, оттеснив российские войска.

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