Контрнаступ України необхідний для примусу рф до переговорів – сенатор США

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Американський сенатор-республіканець Кевін Крамер заявив, що контрнаступ та перенесення бойових дій на територію рф є невіддільною частиною оборони України та єдиним способом змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

За словами політика, стратегія російського керівництва спрямована на фактичну капітуляцію України, а не на досягнення справедливого миру, тому українські захисники мають отримувати достатньо озброєння для ефективних дій. Він також наголосив, що Сполучені Штати та союзники не звинувачують Україну за такі контрзаходи.

Джерело: РБК-Україна.

Операція Сил оборони України «Вівальді» могла суттєво вплинути на розрахунки російського керівництва щодо Донбасу. Так вважає чеський експерт Томаш Копечний, який назвав операцію успішною не лише з військового, а й із психологічного погляду. За його словами, Москва тепер може бути змушена переглянути свої плани щодо наступу та мобілізації.

Сили оборони України змогли просунутися вперед на схід від Олександрівки в Донецькій області, відтіснивши російські війська.

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