Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Демократической Республике Конго Дамьен Мама призвал международное сообщество сохранять поддержку страны, которая одновременно сталкивается с массовым перемещением населения, нехваткой продовольствия, вспышкой Эболы и нападениями на сотрудников гуманитарных организаций. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Миллионы людей нуждаются в помощи

По словам Мамы, из-за конфликта и насилия свои дома покинули более 6,1 млн человек. Более 26 млн жителей страны страдают от отсутствия продовольственной безопасности, а от недоедания страдают более 4 млн детей в возрасте до пяти лет.

Координатор также заявил, что гуманитарную ситуацию ухудшает вспышка Эболы. По приведенным им данным, в семи провинциях подтвердили более 8,6 тыс. случаев заболевания, а число умерших превысило 4,1 тыс.

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Дефицит финансирования и нападения на персонал

Гуманитарный план для Демократической Республики Конго на сумму 2,13 млрд долларов должен обеспечить помощью 10,7 млн наиболее уязвимых людей. В то же время, по словам Мамы, плану не хватает 1 млрд долларов финансирования.

Он призвал партнеров поддерживать гуманитарные операции, мирный процесс и меры по борьбе с Эболой. Мама также выразил обеспокоенность безопасностью гуманитарного персонала: по его данным, в 2026 году нападениям подверглись 343 сотрудника гуманитарных организаций, восемь из них погибли.

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