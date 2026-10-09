Гуманітарний координатор ООН у Демократичній Республіці Конго Дам’єн Мама закликав міжнародну спільноту зберігати підтримку країни, яка одночасно стикається з масовим переміщенням населення, нестачею продовольства, спалахом Еболи та нападами на працівників гуманітарних організацій. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Мільйони людей потребують допомоги

За словами Мами, через конфлікт і насильство свої домівки залишили понад 6,1 млн людей. Понад 26 млн жителів країни потерпають від продовольчої незабезпеченості, а від недоїдання страждають більш як 4 млн дітей віком до п’яти років.

Координатор також заявив, що гуманітарну ситуацію погіршує спалах Еболи. За наведеними ним даними, у семи провінціях підтвердили понад 8,6 тис. випадків захворювання, а кількість померлих перевищила 4,1 тис.

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Дефіцит фінансування та напади на персонал

Гуманітарний план для Демократичної Республіки Конго на суму 2,13 млрд доларів має забезпечити допомогою 10,7 млн найбільш уразливих людей. Водночас, за словами Мами, плану бракує 1 млрд доларів фінансування.

Він закликав партнерів підтримувати гуманітарні операції, мирний процес і заходи боротьби з Еболою. Також Мама висловив занепокоєння безпекою гуманітарного персоналу: у 2026 році, за його даними, нападам зазнали 343 працівники гуманітарних організацій, восьмеро з них загинули.

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