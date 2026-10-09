Koordynator humanitarny ONZ w Demokratycznej Republice Konga Damien Mama wezwał społeczność międzynarodową do utrzymania wsparcia dla kraju, który jednocześnie mierzy się z masowymi przesiedleniami ludności, niedoborami żywności, wybuchem Eboli oraz atakami na pracowników organizacji humanitarnych. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Miliony ludzi potrzebują pomocy

Według Mamy z powodu konfliktu i przemocy swoje domy opuściło ponad 6,1 mln osób. Ponad 26 mln mieszkańców kraju cierpi z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego, a niedożywienie dotyka ponad 4 mln dzieci w wieku poniżej pięciu lat.

Koordynator oświadczył również, że sytuację humanitarną pogarsza wybuch Eboli. Według przytoczonych przez niego danych w siedmiu prowincjach potwierdzono ponad 8,6 tys. przypadków zachorowań, a liczba zgonów przekroczyła 4,1 tys.

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Niedobór finansowania i ataki na personel

Plan humanitarny dla Demokratycznej Republiki Konga o wartości 2,13 mld dolarów ma zapewnić pomoc 10,7 mln najbardziej potrzebujących osób. Jednocześnie, według Mamy, w planie brakuje 1 mld dolarów finansowania.

Wezwał partnerów do wspierania operacji humanitarnych, procesu pokojowego i działań na rzecz walki z Ebolą. Mama wyraził również zaniepokojenie bezpieczeństwem personelu humanitarnego: według jego danych w 2026 roku zaatakowano 343 pracowników organizacji humanitarnych, z których ośmiu zginęło.

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