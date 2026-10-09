США ввели санкции против МУС — Deutsche Welle

В США администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС). Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон запретит транзакции с судом, чтобы ограничить его ресурсы и возможности работать, сообщает Deutsche Welle.

Позиция США

Рубио заявил, что президент Трамп не позволит МУС привлекать американцев к ответственности. По его словам, санкции являются частью масштабной кампании, направленной на устранение угрозы, которую, по мнению США, представляет суд.

США и Израиль резко выступали против ордеров МУС на арест израильских чиновников, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. DW также отмечает, что с 2020 года Соединенные Штаты возражали против расследований военных действий в Афганистане: в таких делах приоритет отдавался предполагаемым преступлениям «Талибана», однако они могли охватывать и предполагаемые нарушения со стороны США.

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Реакция МУС

Председатель МУС Томоко Акане заявила, что санкции направлены на препятствование работе независимого международного суда, который поддерживают более половины государств — членов ООН. По ее словам, суд продолжит выполнять свой мандат независимо и беспристрастно, основываясь на законе и доказательствах.

МУС — международная организация и суд, расположенный в Гааге. Он был учрежден в 2002 году на основе Римского статута. Суд имеет теоретическую юрисдикцию в отношении физических лиц по делам о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлении агрессии. Сторонами Римского статута являются 125 государств, тогда как США, Израиль, Китай, Индия и Россия не признают юрисдикцию суда.

В августе США уже ввели санкции против Акане и сенегальского адвоката Абдулая Сея, который работает в МУС. В сентябре Трамп в выступлении в ООН назвал суд злой организацией.

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