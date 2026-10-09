USA nakładają sankcje na MTK — Deutsche Welle

W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa nałożyła sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK). Sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że Waszyngton zakaże transakcji z trybunałem, aby ograniczyć jego zasoby i możliwości działania, informuje Deutsche Welle.

Stanowisko USA

Rubio oświadczył, że prezydent Trump nie pozwoli MTK pociągać Amerykanów do odpowiedzialności. Według niego sankcje są częścią szeroko zakrojonej kampanii mającej na celu wyeliminowanie zagrożenia, jakie w opinii USA stwarza trybunał.

USA i Izrael zdecydowanie sprzeciwiały się nakazom aresztowania wydanym przez MTK wobec izraelskich urzędników, w tym premiera Benjamina Netanjahu. DW zauważa również, że od 2020 roku Stany Zjednoczone sprzeciwiały się dochodzeniom w sprawie działań wojennych w Afganistanie: w takich sprawach priorytet przyznawano domniemanym zbrodniom Talibanu, jednak mogły one obejmować także domniemane naruszenia ze strony USA.

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Reakcja MTK

Prezydentka MTK Tomoko Akane oświadczyła, że sankcje mają utrudnić pracę niezależnego sądu międzynarodowego, popieranego przez ponad połowę państw członkowskich ONZ. Według niej trybunał będzie nadal wykonywał swój mandat niezależnie i bezstronnie, opierając się na prawie i dowodach.

MTK jest organizacją międzynarodową i sądem z siedzibą w Hadze. Został utworzony w 2002 roku na podstawie Statutu Rzymskiego. Trybunał ma teoretyczną jurysdykcję wobec osób fizycznych w sprawach dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i zbrodni agresji. Stronami Statutu Rzymskiego jest 125 państw, podczas gdy USA, Izrael, Chiny, Indie i Rosja nie uznają jurysdykcji trybunału.

W sierpniu USA nałożyły już sankcje na Akane oraz senegalskiego prawnika Abdoulaye'a Seya, który pracuje w MTK. We wrześniu Trump w przemówieniu na forum ONZ nazwał trybunał złą organizacją.

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