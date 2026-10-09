美国对国际刑事法院实施制裁——德国之声

在美国，总统唐纳德·特朗普的政府对国际刑事法院（ICC）实施了制裁。国务卿马尔科·鲁比奥表示，华盛顿将禁止与该法院进行交易，以限制其资源和运作能力，德国之声报道。

美国立场

鲁比奥表示，特朗普总统不会允许国际刑事法院追究美国人的责任。他称，制裁是一场大规模行动的一部分，旨在消除美国认为该法院构成的威胁。

美国和以色列强烈反对国际刑事法院对包括总理本雅明·内塔尼亚胡在内的以色列官员发出的逮捕令。德国之声还指出，自2020年以来，美国一直反对调查阿富汗的军事行动：在此类案件中，优先处理的是据称由“塔利班”犯下的罪行，但调查也可能涵盖美国方面被指控的违规行为。

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国际刑事法院的回应

国际刑事法院院长赤根智子表示，制裁旨在阻碍一个独立国际法院的工作，该法院获得超过半数联合国会员国的支持。她表示，该法院将继续独立、公正地履行其使命，并以法律和证据为依据。

国际刑事法院是一个设在海牙的国际组织和法院。它于2002年根据《罗马规约》成立。该法院在理论上对涉及种族灭绝、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人案件拥有管辖权。《罗马规约》有125个缔约国，而美国、以色列、中国、印度和俄罗斯不承认该法院的管辖权。

今年8月，美国已对赤根智子和在国际刑事法院工作的塞内加尔律师阿卜杜拉耶·塞伊实施制裁。9月，特朗普在联合国发表讲话时称该法院是一个邪恶的组织。

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