В штате Голубой Нил на юго-востоке Судана в результате удара беспилотника погибли 26 женщин и четверо детей. По данным Asharq Al-Awsat со ссылкой на чиновника и очевидцев, удар нанесли военизированные Силы быстрого реагирования Судана (RSF).

Удар возле лагеря для перемещенных лиц

По словам человека, участвовавшего в похоронах, погибших похоронили в лагере для внутренне перемещенных лиц Абу-Шенди. Беспилотник поразил местность неподалеку от лагеря, возле неформального участка добычи золота.

Очевидцы рассказали, что женщины работали там за ежедневную плату: с помощью химикатов и вручную они отделяли золотые самородки от грунта, который добывали мужчины. Среди погибших были девочки, работавшие вместе со своими семьями на очистке золота.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление о запуске из Эфиопии

Губернатор Вад-эль-Махи Махгуб аш-Шейх заявил, что дрон был запущен с территории Эфиопии. Судан неоднократно обвинял Эфиопию в укрывательстве бойцов RSF и размещении их баз на своей территории. Эфиопия отвергала эти обвинения.

Граница с Эфиопией стала новой линией фронта в войне между регулярной армией Судана и RSF. По данным ООН, только с начала года в штате Голубой Нил были перемещены почти 100 тысяч человек. RSF в этом году ведут наступление в направлении столицы штата Эд-Дамазин.

Война в Судане продолжается с апреля 2023 года. По оценкам гуманитарных работников, она унесла более 200 тысяч жизней и вызвала крупнейшие в мире кризисы голода и перемещения населения. По данным ООН, в течение первых пяти месяцев этого года в результате ударов беспилотников погибли более 1100 человек.

Читай нас в