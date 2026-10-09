Разработчика ядерного укрытия «Куб-М» поместили в СИЗО по делу о взяточничестве

В Москве суд отправил в следственный изолятор Николая Посохова — бывшего руководителя научно-исследовательского центра, участвовавшего в разработке мобильного укрытия «Куб-М». Российские следователи обвиняют его в получении взятки в особо крупном размере. Ранее Посохов находился под домашним арестом, но теперь меру пресечения ужесточили.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Николая Посохова в СИЗО на два месяца. Он возглавлял научно-исследовательский центр ВНИИ ГОЧС и участвовал в создании мобильного укрытия «Куб-М». Это сооружение предназначено, в частности, для защиты людей от последствий ядерного взрыва. Посохова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. С января 2026 года он находился под домашним арестом. Однако следователь Главного следственного управления Следственного комитета России в Москве обратился в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Суд удовлетворил это ходатайство.

Почему следствие решило изменить условия содержания Посохова, РБК не уточняет. Подробности предполагаемой взятки также не разглашались.

В деле есть ещё один фигурант

В этом же уголовном производстве фигурирует Игорь Сосунов — бывший заместитель начальника ВНИИ ГОЧС. Его задержали в январе 2026 года и сразу поместили под стражу. С тех пор арест Сосунова неоднократно продлевали.

О задержании обоих мужчин стало известно 31 января. По части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России, по которой предъявлено обвинение, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В то же время публичных подробностей об обстоятельствах предполагаемой взятки нет. Сам факт предъявления обвинения не означает, что вина Посохова уже доказана судом.

Что известно об укрытии «Куб-М»

ВНИИ ГОЧС занимается разработками в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Институт также работает над системами связи и оповещения, а также создает средства радиационной, химической и биологической защиты. Разработку мобильного укрытия «Куб-М» институт начал в 2015 году по заказу российского Министерства по чрезвычайным ситуациям. Серийное производство сооружения стартовало осенью 2024 года.

Согласно описанию на сайте ВНИИ ГОЧС, укрытие должно защищать людей от нескольких опасных факторов ядерного взрыва. Среди них — ударная волна, световое излучение и радиация. Внутри «Куба-М» предусмотрены запасы питьевой воды и продуктов, санузлы, вентиляция и места для отдыха. То есть речь идет не просто о защитной конструкции, а о сооружении, в котором люди могут находиться определенное время.

Сам Посохов ранее рассказывал о возможностях комплекса в интервью РБК. По его словам, «Куб-М» в максимальной комплектации способен выдержать даже прямое попадание ракеты HIMARS. Сейчас же бывший руководитель научно-исследовательского центра, участвовавший в разработке этого укрытия, будет находиться в СИЗО. Следствие продолжает расследовать дело о предполагаемом получении взятки. О решении суда сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к следствию.

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