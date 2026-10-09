Конгрессмен США разъяснил слова Рубио о тупике в войне

Заявление государственного секретаря США Марко Рубио о «тупике» в мирных переговорах по Украине было неверно истолковано. Так считает конгрессмен-республиканец Дэн Креншо, который заявил, что Рубио оценивал ситуацию на поле боя, а не призывал Украину сдаваться. В то же время Креншо поддержал усиление давления на Россию, новые санкции и попытки изменить ситуацию, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Конгрессмен-республиканец Дэн Креншо заявил, что слова государственного секретаря США Марко Рубио о «тупике» в переговорах по прекращению войны в Украине были неверно истолкованы. По его мнению, в словах Рубио нет противоречия с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Почему Креншо защитил заявление Рубио

По словам конгрессмена, высказывания Рубио не стоит воспринимать как повод для обид или обвинений. Он считает, что государственный секретарь просто описал ситуацию на фронте. «Думаю, здесь произошло некоторое неверное толкование его слов. Думаю, и Зеленский, и Рубио правы. Я считаю, что госсекретарь Рубио просто констатирует очевидное», — сказал Креншо.

Он пояснил, что с точки зрения военной ситуации войну России против Украины действительно можно охарактеризовать как «тупик». Однако это не означает, что Украина проигрывает или что нужно прекратить борьбу.

Креншо также подчеркнул, что Зеленский прав, когда говорит о необходимости изменить ситуацию. Для этого, по мнению конгрессмена, нужно усиливать рычаги воздействия на Россию. «В то же время Зеленский также прав, когда говорит, что для изменения динамики такого тупика нужно усиливать рычаги влияния. И мы полностью с этим согласны», — отметил он.

Санкции против России и обращение к Маску

Креншо поддерживает шаги, которые, по его мнению, могут усилить давление на Москву. В частности, он выступает за введение жестких санкций против России. Также конгрессмен поддержал попытки убедить американского предпринимателя Илона Маска возобновить работу Starlink в необходимом для Украины формате. По словам Креншо, принятие законопроекта о санкциях должно стать частью совместных усилий, направленных на изменение ситуации в войне. «Мы все здесь проголосовали за законопроект о санкциях, поэтому, очевидно, хотим, чтобы его реализовали, не так ли? Все это усиливает наши рычаги влияния», — сказал конгрессмен.

Он также обратился к Илону Маску и объяснил, почему, по его мнению, иногда нужно усиливать давление, даже если это создает риск обострения ситуации. «И если бы Илон был здесь, я сказал бы ему вот что: иногда нужно идти на эскалацию, ведь он опасается её, чтобы впоследствии снизить напряжённость. Именно так и нужно действовать, особенно когда имеешь дело с агрессивным задирой», — заявил Креншо.

Таким образом, конгрессмен выступает за усиление давления на Россию, а не за отказ от поддержки Украины. Он считает, что дополнительные рычаги влияния могут помочь изменить ход войны и приблизить переговоры.

Креншо считает, что у США и Украины общая цель

В конце выступления Креншо еще раз подчеркнул, что не видит противоречия между позициями Зеленского и Рубио. По его мнению, слова госсекретаря касались оценки ситуации на фронте, а не прогноза поражения Украины. «И мне кажется, что слова Рубио несколько неверно интерпретировали. Он не призывает сдаваться. Он не утверждает, что Украина потерпит поражение. Он просто оценивает ситуацию на поле боя», — пояснил конгрессмен.

Креншо добавил, что американские законодатели, поддерживающие Украину, стремятся изменить ситуацию так, чтобы Россия согласилась на серьезный диалог. «Мы все здесь на одной стороне. Пытаемся изменить динамику этой ситуации, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и вести содержательный диалог. Очевидно, до сих пор он этого не сделал», — подытожил он.

Таким образом, Креншо трактует слова Рубио как оценку военной ситуации, а не призыв к капитуляции. В то же время он подчеркивает необходимость усиления давления на Москву, в частности через санкции, чтобы побудить Кремль к реальным переговорам. Об этом Креншо заявил во время брифинга с журналистами.

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