苏丹东南部青尼罗州发生无人机袭击，造成26名女性和4名儿童死亡。据Asharq Al-Awsat援引一名官员和目击者的消息称，此次袭击由苏丹准军事组织快速支援部队（RSF）实施。

袭击发生在流离失所者营地附近

一名参与葬礼的人士表示，遇难者被安葬在阿布申迪境内流离失所者营地。无人机击中了营地附近、一个非正规黄金开采点旁的地区。

目击者称，这些女性在那里按日领取报酬，她们借助化学品并通过手工方式，将男性开采出的土壤中的金块分离出来。遇难者中包括与家人一起从事黄金提纯工作的女孩。

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称无人机从埃塞俄比亚起飞

瓦德·马希州州长马赫古卜·谢赫表示，这架无人机是从埃塞俄比亚领土起飞的。苏丹多次指责埃塞俄比亚庇护RSF战斗人员并在其境内部署他们的基地。埃塞俄比亚否认了这些指控。

与埃塞俄比亚接壤的地区已成为苏丹正规军与RSF之间战争的一条新战线。联合国数据显示，仅自今年年初以来，青尼罗州就有近10万人流离失所。RSF今年正向该州首府达马津推进。

苏丹战争自2023年4月以来一直持续。人道主义工作者估计，这场战争已造成超过20万人死亡，并引发了全球规模最大的饥荒和人口流离失所危机。联合国数据显示，今年前五个月，无人机袭击已造成超过1100人死亡。

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