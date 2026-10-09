У Судані внаслідок удару дрона загинули 26 жінок і четверо дітей — Asharq Al-Awsat

У штаті Блакитний Ніл на південному сході Судану внаслідок удару безпілотника загинули 26 жінок і четверо дітей. За даними Asharq Al-Awsat, з посиланням на посадовця та очевидців, удар завдали воєнізовані Сили швидкої підтримки Судану (RSF).

Удар біля табору переміщених осіб

За словами людини, яка брала участь у похованні, загиблих поховали в таборі для внутрішньо переміщених осіб Абу-Шенді. Безпілотник уразив місцевість неподалік табору, біля неформальної ділянки видобутку золота.

Очевидці розповіли, що жінки працювали там за щоденну плату: за допомогою хімікатів і вручну вони відокремлювали золоті самородки від ґрунту, який видобували чоловіки. Серед загиблих були дівчата, які працювали разом зі своїми родинами на очищенні золота.

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Заява про запуск з Ефіопії

Губернатор Вад-ель-Махі Махгуб аш-Шейх заявив, що дрон запустили з території Ефіопії. Судан неодноразово звинувачував Ефіопію в переховуванні бійців RSF і розміщенні їхніх баз на її території. Ефіопія відкидала ці звинувачення.

Прикордонний з Ефіопією район став новою лінією фронту у війні між суданською регулярною армією та RSF. За даними ООН, лише від початку року в штаті Блакитний Ніл були переміщені майже 100 тисяч людей. RSF цього року ведуть наступ у напрямку столиці штату Ед-Дамазін.

Війна в Судані триває з квітня 2023 року. За оцінками гуманітарних працівників, вона забрала понад 200 тисяч життів і спричинила найбільші у світі кризи голоду та переміщення населення. За даними ООН, упродовж перших п'яти місяців цього року внаслідок ударів безпілотників загинули понад 1 100 людей.

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