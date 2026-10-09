W stanie Nil Błękitny w południowo-wschodnim Sudanie w wyniku ataku drona zginęło 26 kobiet i czworo dzieci. Według Asharq Al-Awsat, powołującego się na urzędnika i świadków, atak przeprowadziły paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia Sudanu (RSF).

Atak w pobliżu obozu dla osób przesiedlonych

Jak powiedziała osoba, która brała udział w pogrzebie, ofiary pochowano w obozie dla osób wewnętrznie przesiedlonych Abu Shendi. Dron uderzył w okolicę niedaleko obozu, w pobliżu nieformalnego miejsca wydobycia złota.

Świadkowie przekazali, że kobiety pracowały tam za dzienną zapłatę, używając chemikaliów i pracując ręcznie, aby oddzielać samorodki złota od ziemi wydobywanej przez mężczyzn. Wśród zabitych były dziewczęta, które wraz z rodzinami pracowały przy oczyszczaniu złota.

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Oświadczenie o wystrzeleniu z Etiopii

Gubernator Wad al-Mahi Mahgoub al-Sheikh oświadczył, że dron został wystrzelony z terytorium Etiopii. Sudan wielokrotnie oskarżał Etiopię o udzielanie schronienia bojownikom RSF i rozmieszczanie ich baz na swoim terytorium. Etiopia odrzucała te oskarżenia.

Obszar graniczący z Etiopią stał się nową linią frontu w wojnie między regularną armią Sudanu a RSF. Według ONZ, od początku roku tylko w stanie Nil Błękitny przesiedlono niemal 100 tysięcy osób. RSF prowadzą w tym roku ofensywę w kierunku stolicy stanu, Ed Damazin.

Wojna w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Według szacunków pracowników organizacji humanitarnych pochłonęła ponad 200 tysięcy ofiar śmiertelnych i spowodowała największe na świecie kryzysy głodu oraz przesiedleń. Według ONZ w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku w wyniku ataków dronów zginęło ponad 1100 osób.

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