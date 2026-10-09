Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в России — государстве-агрессоре — оштрафовал председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова на 1 тыс. рублей за надписи на бюллетенях во время выборов в Государственную думу. Суд признал политика виновным в мелком хулиганстве, сообщает The Moscow Times.

Надписи на бюллетенях

20 сентября Рыбаков написал на бюллетенях четыре партийных лозунга: «За мир», «За свободу», «За жизнь без страха» и «За соглашение о прекращении огня». Полиция обвинила его в игнорировании интересов общества, проявлении неуважения и нарушении общественного порядка.

Рыбаков и его адвокаты просили прекратить производство по делу. Они утверждали, что порча бюллетеня является законной формой политического высказывания. На предыдущем заседании политик заявил, что не мог голосовать, поскольку не было кандидатов, за которых он мог бы отдать голос. По его словам, более 900 тыс. избирателей также сделали свои бюллетени недействительными.

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Рыбаков не присутствовал при оглашении решения. Заседание ненадолго прервали из-за распоряжения об эвакуации.

Давление на партию

«Яблоко» было единственной зарегистрированной партией, которая агитировала за мир на выборах в Государственную думу 2026 года. Издание отмечает, что дело Рыбакова рассматривается на фоне усиления давления на партию: за последние четыре месяца трое ее заметных членов получили приговоры к лишению свободы, последней была Елена Перепелица.

Кандидатов «Яблока» массово не допускали к выборам 18–20 сентября, на которых партия «Единая Россия» получила рекордное большинство в Государственной думе. Кандидаты партии также сталкивались с вмешательством властей, задержаниями полицией и дисквалификациями в одномандатных округах. «Яблоко» не допустили почти ко всем региональным выборам; только в Новгородской области партия преодолела пятипроцентный барьер для получения мест в региональном парламенте.

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