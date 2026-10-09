俄罗斯这个侵略国的圣彼得堡维堡区法院，因亚博卢党主席尼古拉·雷巴科夫在国家杜马选举期间在选票上书写文字，对其处以1000卢布罚款。法院认定这名政治人物构成轻微流氓行为，《莫斯科时报》报道。

选票上的文字

9月20日，雷巴科夫在选票上写下四条党派口号：“支持和平”、“支持自由”、“支持无惧的生活”以及“支持停火协议”。警方指控他无视社会利益、表现出不尊重并扰乱公共秩序。

雷巴科夫及其律师请求终止该案件的程序。他们称，损坏选票是一种合法的政治表达形式。在此前一次听证会上，这名政治人物表示，他无法投票，因为没有他可以投票支持的候选人。据他称，超过90万名选民也使自己的选票无效。

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雷巴科夫未出席裁决宣布时的庭审。由于疏散命令，庭审短暂中断。

对该党的压力

亚博卢党是唯一一个在2026年国家杜马选举中为和平开展竞选活动的注册政党。该报指出，雷巴科夫案是在对该党压力加大的背景下审理的：过去四个月中，该党三名知名成员被判处监禁，最后一人是叶莲娜·佩列佩利察。

亚博卢党的候选人大量被禁止参加9月18日至20日的选举，在此次选举中，统一俄罗斯党在国家杜马获得创纪录的多数席位。该党的候选人还面临当局干预、被警方拘留以及在单一选区被取消资格。亚博卢党几乎被禁止参加所有地区选举；只有在诺夫哥罗德州，该党跨过了5%的门槛，从而在地区议会获得席位。

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