Sąd Rejonowy Wyborski w Petersburgu w Rosji — państwie-agresorze — ukarał lidera partii Jabłoko Mikołaja Rybakowa grzywną w wysokości 1 tys. rubli za napisy na kartach do głosowania podczas wyborów do Dumy Państwowej. Sąd uznał polityka za winnego drobnego chuligaństwa, informuje The Moscow Times.

Napisy na kartach do głosowania

20 września Rybakow napisał na kartach do głosowania cztery partyjne hasła: „Za pokojem”, „Za wolnością”, „Za życiem bez strachu” oraz „Za porozumieniem o zawieszeniu broni”. Policja oskarżyła go o ignorowanie interesów społeczeństwa, okazanie braku szacunku i naruszenie porządku publicznego.

Rybakow i jego prawnicy wnioskowali o umorzenie postępowania. Twierdzili, że zniszczenie karty do głosowania jest legalną formą wypowiedzi politycznej. Podczas wcześniejszego posiedzenia polityk oświadczył, że nie mógł głosować, ponieważ nie było kandydatów, na których mógłby oddać głos. Według niego ponad 900 tys. wyborców również unieważniło swoje karty do głosowania.

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Rybakow nie był obecny podczas ogłoszenia decyzji. Posiedzenie krótko przerwano z powodu zarządzenia ewakuacji.

Presja na partię

Jabłoko było jedyną zarejestrowaną partią, która prowadziła kampanię na rzecz pokoju w wyborach do Dumy Państwowej w 2026 roku. Publikacja zauważa, że sprawa Rybakowa jest rozpatrywana w kontekście nasilonej presji na partię: w ciągu ostatnich czterech miesięcy troje jej prominentnych członków otrzymało wyroki pozbawienia wolności, a ostatnią była Jelena Perepelica.

Kandydatów Jabłoka masowo nie dopuszczano do wyborów 18–20 września, w których partia Jedna Rosja zdobyła rekordową większość w Dumie Państwowej. Kandydaci partii spotykali się również z ingerencją władz, zatrzymaniami przez policję i dyskwalifikacjami w okręgach jednomandatowych. Jabłoko nie zostało dopuszczone niemal do wszystkich wyborów regionalnych; jedynie w obwodzie nowogrodzkim partia przekroczyła pięcioprocentowy próg, aby uzyskać mandaty w regionalnym parlamencie.

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