Sąd w polskiej Ostrołęce zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec 19-letniego podejrzanego o atak z nożem w szkole średniej. Posiedzenie w sprawie wniosku odbyło się za zamkniętymi drzwiami. O decyzji sądu informuje Interia.

Dziewięć osób rannych

Według portalu atak miał miejsce w środę. Podejrzany jest powiązany z zranieniem dziewięciu osób: pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwóch osób postronnych. Jak podaje Interia, 19-latkowi może grozić dożywotnie pozbawienie wolności.

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Zarzuty i materiały wybuchowe

Według Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce mężczyźnie przedstawiono dziewięć zarzutów. Wśród nich jest sześć przypadków usiłowania zabójstwa, zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych z motywów zasługujących na szczególne potępienie, groźby wobec dwóch pracowników szkoły, a także usiłowania zabójstwa dwóch przypadkowych osób poza placówką edukacyjną.

Według informacji prokuratury podejrzany przyznał się do winy, ale odmówił składania zeznań. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Elżbieta Edyta Łukasiewicz oświadczyła, że pirotechnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przeprowadzili kontrolowaną detonację plecaka z materiałami wybuchowymi. Jak powiedziała, plecak pozostawiono w pracowni komputerowej, a znaleziony ładunek miał dużą siłę rażenia.

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