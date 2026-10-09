У Польщі підозрюваного в нападі у школі арештували на три місяці — Interia

Суд у польській Остроленці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці для 19-річного підозрюваного в нападі з ножем у середній школі. Розгляд клопотання відбувався в закритому режимі. Про рішення суду повідомляє Interia.

Дев’ятеро поранених

За даними видання, напад стався в середу. Підозрюваного пов’язують із пораненням дев’ятьох людей: п’ятьох учнів, двох учителів і двох сторонніх осіб. Як зазначає Interia, 19-річному може загрожувати довічне позбавлення волі.

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Підозри та вибухові матеріали

За даними Окружної прокуратури в Остроленці, чоловікові оголосили дев’ять підозр. Серед них — шість епізодів замаху на вбивство, підозра в замаху на вбивство багатьох людей із застосуванням вибухових матеріалів з мотивів, що заслуговують на особливий осуд, погрози на адресу двох працівників школи, а також замахи на вбивство двох випадкових людей за межами навчального закладу.

За інформацією прокуратури, підозрюваний визнав вину, але відмовився давати свідчення. Речниця Окружної прокуратури Ельжбета Едита Лукашевич заявила, що піротехніки з воєводського управління поліції в Радомі здійснили контрольовану детонацію рюкзака з вибуховими матеріалами. За її словами, рюкзак залишили в комп’ютерному класі, а виявлений заряд мав велику уражаючу силу.

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