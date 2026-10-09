Суд в польской Остроленке избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца для 19-летнего подозреваемого в нападении с ножом в средней школе. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме. О решении суда сообщает Interia.

Девять раненых

По данным издания, нападение произошло в среду. Подозреваемого связывают с ранением девяти человек: пяти учеников, двух учителей и двух посторонних лиц. Как отмечает Interia, 19-летнему может грозить пожизненное лишение свободы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подозрения и взрывчатые материалы

По данным Окружной прокуратуры в Остроленке, мужчине объявили девять подозрений. Среди них — шесть эпизодов покушения на убийство, подозрение в покушении на убийство многих людей с применением взрывчатых материалов по мотивам, заслуживающим особого осуждения, угрозы в адрес двух работников школы, а также покушения на убийство двух случайных людей за пределами учебного заведения.

По информации прокуратуры, подозреваемый признал вину, но отказался давать показания. Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Эльжбета Эдита Лукашевич заявила, что пиротехники из воеводского управления полиции в Радоме осуществили контролируемую детонацию рюкзака со взрывчатыми материалами. По ее словам, рюкзак оставили в компьютерном классе, а обнаруженный заряд имел большую поражающую силу.

Читай нас в