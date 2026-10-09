W Morzu Śródziemnym u wybrzeży Aleksandrii w Egipcie odkryto brązowy pierścień sygnetowy, który prawdopodobnie przedstawia Latarnię Aleksandryjską. Artefakt znalazła wspólna ekspedycja Europejskiego Instytutu Archeologii Podwodnej oraz egipskiego Ministerstwa Turystyki i Starożytności w ruinach pałacu na obecnie zatopionej wyspie Antirhodos, informuje Live Science.

Wizerunek latarni na pierścieniu

Przedstawiciele Europejskiego Instytutu Archeologii Podwodnej oświadczyli, że jest to pierwszy znaleziony pierścień sygnetowy z wizerunkiem latarni. Wygrawerowany motyw jest podobny do przedstawień Latarni Aleksandryjskiej na monetach z II wieku.

Choć grawerunek na pierścieniu częściowo się starł, Doris Behrens-Abouseif, emerytowana profesorka historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Londyńskiego, uważa, że prawdopodobnie rzeczywiście odtwarza on latarnię. Badacz Andrew Chugg zwrócił uwagę na asymetryczny szczegół w górnej części wizerunku: jego zdaniem może to być smuga dymu z lampy oliwnej, którą trzymał posąg na szczycie budowli.

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Emerytowana profesorka Margaret Miles przypuszcza, że z takiego pierścienia mógł korzystać aleksandryjski kupiec, dla którego latarnia była symbolem miasta.

Pałac na wyspie Antirhodos

Według prezydenta instytutu Francka Goddio pałac na Antirhodos był niegdyś ośrodkiem władzy. Korzystali z niego egipscy faraonowie z dynastii Ptolemeuszy, która panowała w latach 304–30 p.n.e. Pierścienie sygnetowe służyły do wykonywania odcisków na miękkich materiałach, w tym glinie i wosku. Przedstawiciele instytutu przypuszczają, że znalezisko może świadczyć o administracyjnych funkcjach pałacu związanych z latarnią.

Latarnię Aleksandryjską zbudowano na wyspie Faros około 280 roku p.n.e. Jej wysokość przekraczała 100 metrów, a autorzy antyczni, w tym Pliniusz Starszy, zaliczali budowlę do cudów świata. Latarnia była użytkowana do średniowiecza, aż trzęsienia ziemi i erozja doprowadziły do jej zniszczenia i zniknięcia pod wodą.

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