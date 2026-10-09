В Средиземном море у побережья Александрии в Египте обнаружили бронзовый перстень-печатку, на котором, вероятно, изображён Александрийский маяк. Артефакт нашла совместная экспедиция Европейского института подводной археологии и Министерства туризма и древностей Египта в руинах дворца на ныне затопленном острове Антиродос, сообщает Live Science.

Изображение маяка на перстне

Представители Европейского института подводной археологии заявили, что это первый найденный перстень-печатка с изображением маяка. Выгравированный мотив похож на изображения Александрийского маяка на монетах II века.

Хотя гравировка на перстне частично стёрлась, почётный профессор истории искусства и археологии Лондонского университета Дорис Беренс-Абоусейф считает, что она, вероятно, действительно воспроизводит маяк. Исследователь Эндрю Чагг обратил внимание на асимметричную деталь в верхней части изображения: по его мнению, это может быть шлейф дыма от масляной лампы, которую держала статуя на вершине сооружения.

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Почётный профессор Маргарет Майлз предположила, что таким перстнем мог пользоваться александрийский торговец, для которого маяк был символом города.

Дворец на острове Антиродос

По словам президента института Франка Годдио, дворец на Антиродосе когда-то был центром власти. Им пользовались египетские фараоны династии Птолемеев, правившей в 304–30 годах до нашей эры. Перстни-печатки применяли для создания оттисков на мягких материалах, в частности на глине и воске. Представители института предположили, что находка может свидетельствовать об административных функциях дворца, связанных с маяком.

Александрийский маяк построили на острове Фарос приблизительно в 280 году до нашей эры. Его высота превышала 100 метров, а античные авторы, в том числе Плиний Старший, причисляли сооружение к чудесам света. Маяк использовали до Средневековья, пока землетрясения и эрозия не привели к его разрушению и исчезновению под водой.

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