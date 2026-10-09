埃及发现刻有亚历山大灯塔图案的戒指——Live Science

在埃及亚历山大附近的地中海中，考古人员发现了一枚青铜印章戒指，其上可能刻有亚历山大灯塔。该文物由欧洲水下考古研究所与埃及旅游和文物部联合考察队在如今已被淹没的安提罗多斯岛上一座宫殿遗址中发现，Live Science报道。

戒指上的灯塔图案

欧洲水下考古研究所的代表表示，这是首次发现带有灯塔图案的印章戒指。雕刻图案与公元2世纪钱币上亚历山大灯塔的图像相似。

尽管戒指上的雕刻部分已经磨损，伦敦大学艺术史和考古学荣休教授多丽丝·贝伦斯-阿布塞夫认为，它很可能确实再现了这座灯塔。研究人员安德鲁·查格注意到图像顶部有一处不对称细节：在他看来，这可能是建筑顶部一尊雕像所持油灯冒出的烟柱。

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荣休教授玛格丽特·迈尔斯推测，这种戒指可能由一名亚历山大商人使用，对他而言，灯塔是这座城市的象征。

安提罗多斯岛上的宫殿

据该研究所所长弗兰克·戈迪奥称，安提罗多斯岛上的宫殿曾是权力中心。埃及托勒密王朝的法老曾使用这座宫殿，该王朝统治时期为公元前304年至公元前30年。印章戒指用于在包括黏土和蜡在内的软材料上制作印痕。研究所代表推测，这一发现可能表明该宫殿具有与灯塔相关的行政职能。

亚历山大灯塔约于公元前280年建于法罗斯岛上。其高度超过100米，古代作者包括老普林尼在内，都将这座建筑列为世界奇观之一。该灯塔一直使用到中世纪，直到地震和侵蚀导致其毁坏并消失于水下。

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