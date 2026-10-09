波兰谢德尔采地区法院判处60岁的Adam Ch.合计30年监禁，罪名是在救护车出诊期间杀害急救人员Cezary L.。该判决目前尚未生效，双方可提出上诉。据RMF24报道。

救护车出诊期间发生袭击

事件发生于2025年1月25日，地点是谢德尔采索别斯基街的一套公寓内。根据调查，Adam Ch.在一场有6人参加的聚会中感到身体不适，并呼叫了医务人员。

两名急救人员Cezary L.和Mateusz M.接到呼叫后赶到现场。由于患者头部受伤，他们决定将其送往医院。根据调查，男子拿起两把刀并袭击了医务人员。Cezary L.胸部区域受到致命伤。第二名急救人员在试图制服袭击者时手腕受伤。

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赔付与精神病学鉴定

法院还责令被定罪者向受害者援助和刑满释放后援助基金支付5万兹罗提。他还须向受伤的急救人员支付另外5万兹罗提，作为精神损害赔偿。

Adam Ch.承认被指控的行为，但表示自己不记得事件经过。袭击发生时，他血液中的酒精浓度超过2‰。在调查期间，该男子接受了精神病学观察：专家未发现他患有精神疾病或存在智力障碍，并得出结论认为他能够认识自己行为的意义。专家还指出，由于酒精依赖，他再次实施类似犯罪的风险很高。

谢德尔采发生悲剧后，全波兰急救人员工会要求加强对医务人员免受暴力侵害的保护。自2026年1月2日起，波兰对袭击医务人员实施更严厉的处罚：刑罚可为3个月至5年监禁。

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