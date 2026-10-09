У Польщі чоловіка засудили до 30 років за вбивство парамедика — RMF24

Окружний суд у Седльцях, Польща, засудив 60-річного Адама Ч. до сукупного покарання у вигляді 30 років позбавлення волі за вбивство парамедика Цезарія Л. під час виїзду швидкої допомоги. Вирок наразі не набув законної сили, сторони можуть подати апеляцію. Про це повідомляє RMF24.

Напад під час виклику швидкої

Подія сталася 25 січня 2025 року в одній із квартир на вулиці Собеського в Седльцях. За даними слідства, Адам Ч. відчув погіршення самопочуття під час застілля, де перебували шість осіб, і викликав медиків.

На виклик прибули двоє парамедиків — Цезарій Л. та Матеуш М. Через травми голови у пацієнта вони вирішили доправити його до лікарні. За версією слідства, чоловік узяв два ножі й напав на медиків. Цезарій Л. зазнав смертельного поранення в ділянці грудної клітки. Другий парамедик отримав поранення зап’ястя, коли намагався знешкодити нападника.

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Виплати та психіатрична експертиза

Суд також зобов’язав засудженого сплатити 50 тисяч злотих до Фонду допомоги потерпілим і постпенітенціарної допомоги. Ще 50 тисяч злотих він має виплатити пораненому парамедику як відшкодування моральної шкоди.

Адам Ч. визнав пред’явлені йому діяння, однак заявив, що не пам’ятає перебігу подій. На момент нападу в його крові було понад 2 проміле алкоголю. Під час слідства чоловік пройшов психіатричне спостереження: експерти не виявили в нього психічного захворювання або інтелектуальних порушень та дійшли висновку, що він міг усвідомлювати значення своїх дій. Вони також вказали на високий ризик повторного вчинення подібних злочинів через алкогольну залежність.

Після трагедії у Седльцях Загальнопольська профспілка парамедиків вимагала посилити захист медичного персоналу від агресії. У Польщі з 2 січня 2026 року діють суворіші санкції за напад на медика: покарання може становити від трьох місяців до п’яти років позбавлення волі.

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