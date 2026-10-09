Окружной суд в Седльце, Польша, приговорил 60-летнего Адама Ч. к совокупному наказанию в виде 30 лет лишения свободы за убийство парамедика Цезария Л. во время вызова скорой помощи. Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут подать апелляцию. Об этом сообщает RMF24.

Нападение во время вызова скорой помощи

Событие произошло 25 января 2025 года в одной из квартир на улице Собеского в Седльце. По данным следствия, Адам Ч. почувствовал ухудшение самочувствия во время застолья, на котором находились шесть человек, и вызвал медиков.

На вызов прибыли двое парамедиков — Цезарий Л. и Матеуш М. Из-за травм головы у пациента они решили доставить его в больницу. По версии следствия, мужчина взял два ножа и напал на медиков. Цезарий Л. получил смертельное ранение в области грудной клетки. Второй парамедик получил ранение запястья, когда пытался обезвредить нападавшего.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выплаты и психиатрическая экспертиза

Суд также обязал осужденного выплатить 50 тысяч злотых в Фонд помощи потерпевшим и постпенитенциарной помощи. Еще 50 тысяч злотых он должен выплатить раненому парамедику в качестве компенсации морального вреда.

Адам Ч. признал предъявленные ему деяния, однако заявил, что не помнит хода событий. На момент нападения в его крови было более 2 промилле алкоголя. В ходе следствия мужчина прошел психиатрическое наблюдение: эксперты не выявили у него психического заболевания или интеллектуальных нарушений и пришли к выводу, что он мог осознавать значение своих действий. Они также указали на высокий риск повторного совершения подобных преступлений из-за алкогольной зависимости.

После трагедии в Седльце Общепольский профсоюз парамедиков потребовал усилить защиту медицинского персонала от агрессии. В Польше с 2 января 2026 года действуют более строгие санкции за нападение на медика: наказание может составлять от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Читай нас в